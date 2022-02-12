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Автор Николай Ткаченко

Кедми изложил неожиданную версию ответа России на провокации США

Политика

Может быть такой вариант, что умники из Вашингтона и НАТО, чтобы отвести удар России и попытаться представить всё в наиболее выгодном свете, могут пожертвовать Украиной в надежде на то, что Россия поддастся и ударит по Украине. Такое мнение высказал израильский военный эксперт Яков Кедми в эфире YouTube-канала Cоловьёв LIVE.

Кедми изложил неожиданную версию ответа России на провокации США

Аналитик предположил, как могут развиваться события в связи с объявлением Западом даты "нападения" России на Украину 15-16 февраля и нагнетанием истерии по этому поводу. По словам Кедми, тогда всё могут представить так, что Россия хотела напасть на Украину, и напала.

Эксперт считает, что даже если Запад пойдёт по этому варианту, и его провокации приведут к тому, что Россия вынуждена будет применить силу на Украине, то это, скорее всего, будет параллельно с ударом по базам НАТО в Европе.

По его мнению, если страны Запада и США подставят под удар Украину, это не избавит их от применения военно-технических сил России против них и НАТО, так как это ультиматум России.

"Логика событий подсказывает мне. Я не говорю, что это будет, но самое логичное, что любая попытка отвлечь внимание или, как это часто бывает, привлечь внимание на другую часть борьбы, на второстепенный участок, чтобы сохранить основной участок, направление основного удара, вряд ли удастся. Потому что, что бы не было на Украине, и как бы не было с Украиной, и какая бы провокация не была, это НАТО и американские базы в Восточной Европе. И базы, которые угрожают России, своей участи не избегут", — заключил Яков Кедми.

 

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Раскрыта роль СМИ в эскалации конфликта на Украине
Автор: Николай Ткаченко, Куратор: Олег Артюков
Темы сша нато европа россия израиль украина вашингтон яков кедми
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