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Автор Николай Ткаченко

Политолог Михеев раскрыл последствия приёма Украины в НАТО

Политика

Красные линии, которые обозначает Владимир Путин, говоря о недопущении вступления Украины в НАТО, понятны. Но на самом деле Украина может представлять угрозу для России и не вступая в НАТО. Такое мнение высказал политолог Сергей Михеев в эфире YouTube-канала Соловьёв LIVE.

Политолог Михеев раскрыл последствия приёма Украины в НАТО

Эксперт считает, что жёсткие слова Владимира Путина по поводу НАТО и войны с Западом — это попытка открыть глаза заокеанским политикам. Президент России пытается заставить Запад, который давно забыл, как может быть плохо, проснуться, заметил Михеев.

По его словам, сейчас Украина представляет серьёзную военную угрозу для России, хотя и не является членом Альянса. НАТО может изобрести для Украины какой-нибудь специальный статус и может использовать её против России и не принимая в члены блока, что для них даже удобнее, так как можно не нести никакую ответственность, пояснил аналитик.

Если Украину примут в НАТО, то, конечно, война неизбежна. Тогда в случае войны с Россией, например, за Крым, НАТО будет обязано вписаться за Украину, заметил эксперт.

Но здесь, по его мнению, может быть и вариант ещё хуже. Например, если американцы спровоцируют войну, и под удар попадут военнослужащие НАТО, которые есть на территории Украины.

"И что тогда будет делать НАТО?" — задал риторический вопрос Михеев.

Ранее военный эксперт Алексей Леонков объяснил, как может ответить Россия на появление военных баз НАТО у своих границ.

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Автор: Николай Ткаченко, Куратор: Олег Артюков
Темы нато крым россия украина сергей михеев владимир путин алексей леонков владимир зеленский
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