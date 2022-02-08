Военный аналитик предупредил НАТО о последствиях за базы на границе с Россией

Россия не будет дожидаться, пока у неё под боком, на базе в Очакове или Бердянске окажется корабль сил НАТО с ударными вооружениями в виде крылатых ракет "Томагавк", к которым могут быть прикручены, к примеру, термоядерные боеголовки. Такое мнение высказал военный аналитик, редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков в беседе с argumenti.ru.

Россия уже предупредила Запад, что доставит определённые неудобства странам, которые поставляют оружие на Украину, заметил эксперт. Он добавил, что пока действия не конкретизированы, но шаги, способствующие безопасности страны, безусловно, будут предприниматься.

Аналитик сослался на слова президента России Владимира Путина, который заявил, что наличие военных баз НАТО на границе будет иметь "соответствующие последствия" и действия.

По мнению аналитика, высокопоставленные военные, а также политики США и Британии, позволяющие себе говорить, что нужно наказать Россию за Украину превентивным ударом, могут доиграться. Для Британии достаточно одной ракеты "Сармат" или "Булава", напомнил Леонков.

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