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Автор Ольга Лебедева

НАТО - Прибалтике: успокойтесь, Москва не собирается на вас нападать

Мир

Несмотря на истерику, раздуваемую Западом о том, что Россия может выйти на тропу войны, НАТО не видит признаков того, что Москва готова отдать приказ о вторжении в страны Балтии.

НАТО - Прибалтике: успокойтесь, Москва не собирается на вас нападать

Так заявил председатель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр во время брифинга в Вильнюсе в ответ на вопрос считает ли НАТО, что Кремль планирует начать наступление против стран Северо-Восточной Европы.

"Если вы посмотрите на положение российских войск в Белоруссии, то да, вы должны подумать в военном отношении, представляет ли это угрозу для стран Балтии и, в частности, для Литвы, — сказал он. — Но тогда, конечно, вы должны также взглянуть на намерение. Есть ли какие-либо признаки того, что русские или Беларусь намерены нанести ущерб странам Балтии, и особенно Литве?”

По словам Бауэра, НАТО не видит "намерения” Москвы нанести удар, и Североатлантический альянс "не ожидает нападения на территорию НАТО со стороны России — ни напрямую, ни через Белоруссию”.

Напомним, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг обвинил Россию в отправке боевых подразделений "численностью 30 000 человек, включая спецназ", на белорусские полигоны. Он предупредил, что наращивание российских войск в бывшей советской республике является самым большим числом ВС РФ, дислоцированных в стране с момента окончания холодной войны.

И хотя объясняется это просто — две страны готовятся провести совместные военные учения — прибалтийские страны требуют увеличить на своих территориях количество солдат НАТО, "опасаясь предполагаемой российской угрозы":

"Если вы посмотрите на карту, страны Балтии являются полуостровом НАТО, и поэтому у нас есть свои опасения”, — заявляет премьер-министр Эстонии Кайя Каллас.

Кремль со своей стороны неоднократно отвергал наличие у него агрессивных намерений, настаивая на том, что перемещает войска только на своей территории, и призывал к гарантиям безопасности, которые ограничили бы расширение военного блока НАТО под руководством США ближе к границам России.

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Вот почему Прибалтика вернется к России!
Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
Темы нато прибалтика
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