Политолог Рар заявил о расколе в элите Германии по вопросу отношений с Россией

В немецкой политической элите однозначно существует раскол по вопросу того, как необходимо выстраивать отношения с Россией. Есть сам канцлер ФРГ Олаф Шольц, часть его правительства и даже, как это не удивительно, лидер партии Зелёных, который выступает за укрепление диалога с Россией. Об этом рассказал политолог, журналист-международник Александр Рар в эфире YouTube-канала PolitWera.

По словам эксперта, в Германии считают ситуацию, которая складывается сейчас, очень опасной для мира на Земле. Там понимают, что этот конфликт может стать одним из самых крупных со времён Второй мировой войны. И они призывают уже не только Россию, но и косвенно Запад к деэскалации.

По мнению аналитика, даже Анналена Бербок, которая олицетворяет "зелёную" агрессивную политику по отношению к России, уже "переобулась", где-то что-то поняла и очень трезво размышляет.

Рар заметил, что Бербок поставила на место украинского посла Андрея Мельника, который ведёт себя в Берлине как губернатор, позволяя себе не просто критиковать, а даже нападать на немецких правителей, фактически призывая их к войне против России.

Но есть и другая сторона, добавил собеседник канала. Это либеральная пресса, которая во многом ориентирована на трансатлантические идеи, то есть очень близко связанная с Америкой и силами в Германии, стоящими на позициях, что во всём виновата Россия и ей нечего делать в Европе.

К сожалению, сейчас новый председатель ХДС призывает свою партию переменить видение России от каких-то положительных форм сотрудничества на негатив. И, таким образом, он хочет занять нишу старой партии Зелёных, которая сейчас в правительстве должна и, видимо, хочет работать с Россией, заключил политолог.

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