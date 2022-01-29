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Автор Олег Артюков

Лидер бывшей партии Меркель назвал две ошибки в отношении России

Мир

Председатель партии Христианско-демократический союз Фридрих Мерц сожалеет о том, что германское правительство в начале 2000-х годов не поддержало предложение президента России Владимира Путина о сотрудничестве.

Лидер бывшей партии Меркель назвал две ошибки в отношении России

Фридрих Мерц возглавил ХДС в январе 2022 года. Ранее эту партию возглавляла Ангела Меркель (с 2000 по 2018 годы). В настоящее время Христианско-демократический союз находится в оппозиции к коалиционному правительству, в состав которого входят социал-демократы, "зелёные" и свободные демократы.

По словам Мерца, в начале 2000-х Владимир Путин предложил новую форму сотрудничества между Россией и Европой. "Я до сих пор сожалею, что действовавшее тогда немецкое правительство не поддержало предложение Путина", — сказал Мерц в интервью Die Welt (перевод Иноtv).

Сейчас, полагает он, "российское правительство и его спецслужбы ведут себя всё агрессивнее". При этом, считает Мерц, "России нужно всегда протягивать руку для переговоров, хотя порой это и тяжело". Однако по его мнению, это должен быть диалог всей Европы, а не только российско-германский.

Вообще, надо сказать, что Фрдриха Мерца трудно назвать политиком, который доброжелательно настроен по отношению к России. В частности, он назвал ошибкой желание классифицировать "Северный поток-2" как частный экономический проект. И заявил, что "если Россия действительно вторгнется на Украину, возможность запуска трубопровода категорически исключена".

Но вот отключение России от платёжной системы SWIFT Фридрих Мерц считает ошибкой. По его мнению, в таком случае Евросоюз сам себе сильно навредит, поскольку это грозит крушением всей системы и переходом на её китайский аналог.

А другой ошибкой он счёл соглашение Евросоюза и Украиный об ассоциации, которое противоречит торговым договорённостям Москвы и Киева.

"Мы в ЕС должны уважительно относиться к тому, что страны, которые, к примеру, заключают соглашения об ассоциации или свободной торговле с Европейским союзом, могут в то же время иметь обязательства перед другими экономическими зонами", — считает Мерц. Вот если бы только так в Евросоюзе думали и действовали ранее.

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Автор: Олег Артюков, Куратор: Любовь Степушова
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