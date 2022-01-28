Блинкен сообщил, до каких пор сохранятся санкции против Белоруссии

Американские власти не намерены отменять введённые против Минска ограничительные меры, пока Вашингтон не посчитает, что в республике прекратили "репрессии" и освободили всех "политических заключённых", сообщает ТАСС со ссылкой на заявление госсекретаря Энтони Блинкена.

"Режим Лукашенко удерживает сейчас более тысячи политических заключённых", — следует из заявления главы Госдепа. По мнению дипломата, речь идёт о "белорусах из всех слоёв общества, которые были задержаны и посажены в тюрьму лишь потому, что мирно реализовывали свои права на свободу слова и собраний в ответ на сфальсифицированные выборы и злоупотребления режима Лукашенко".

Блинкен напомнил, что с августа 2020 года США в координации с союзниками и партнёрами ввели пять блоков санкций в отношении белорусских официальных лиц и сторонников жестокого режима президента.

Ранее заместитель председателя Комитета Белорусского парламента по международным делам Олег Гайдукевич сообщил: что касается санкций, которыми Белоруссию "за совместные учения с Россией" попытались напугать Штаты, то, по словам политика, в них нет ничего нового.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.