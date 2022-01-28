EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Денис Постольский

Блинкен сообщил, до каких пор сохранятся санкции против Белоруссии

Политика

Американские власти не намерены отменять введённые против Минска ограничительные меры, пока Вашингтон не посчитает, что в республике прекратили "репрессии" и освободили всех "политических заключённых", сообщает ТАСС со ссылкой на заявление госсекретаря Энтони Блинкена.

Блинкен сообщил, до каких пор сохранятся санкции против Белоруссии

"Режим Лукашенко удерживает сейчас более тысячи политических заключённых", — следует из заявления главы Госдепа.

По мнению дипломата, речь идёт о "белорусах из всех слоёв общества, которые были задержаны и посажены в тюрьму лишь потому, что мирно реализовывали свои права на свободу слова и собраний в ответ на сфальсифицированные выборы и злоупотребления режима Лукашенко".

Блинкен напомнил, что с августа 2020 года США в координации с союзниками и партнёрами ввели пять блоков санкций в отношении белорусских официальных лиц и сторонников жестокого режима президента.

Ранее заместитель председателя Комитета Белорусского парламента по международным делам Олег Гайдукевич сообщил: что касается санкций, которыми Белоруссию "за совместные учения с Россией" попытались напугать Штаты, то, по словам политика, в них нет ничего нового.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Белоруссия теперь часть России?
Автор: Денис Постольский, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Олег Артюков
Темы сша белоруссия
Новости
Блинкен сообщил, до каких пор сохранятся санкции против Белоруссии
Лавров о Столтенберге: "Уже потерял связь с реальностью"
МИД РФ: НАТО "под шумок" оснащает ядерным оружием неядерные страны
Сенаторы США намерены резко увеличить военную помощь Украине
Цены на нефть приближаются к $100 за баррель. Что происходит?
Кадыров возмущён "невежеством Госдепа США"
Германия заявила, что вступление Украины в НАТО в повестке не значится
Посол Украины назвал трусами власти Германии
Белый дом: сообщение CNN о предупреждении Байдена Киеву — фейк
Илон Маск раскритиковал Байдена после его сообщения об электрокарах
Последние материалы
МИД РФ: НАТО "под шумок" оснащает ядерным оружием неядерные страны
Сенаторы США намерены резко увеличить военную помощь Украине
Цены на нефть приближаются к $100 за баррель. Что происходит?
Кадыров возмущён "невежеством Госдепа США"
Германия заявила, что вступление Украины в НАТО в повестке не значится
Посол Украины назвал трусами власти Германии
Белый дом: сообщение CNN о предупреждении Байдена Киеву — фейк
Илон Маск раскритиковал Байдена после его сообщения об электрокарах
Байден поговорил с Зеленским. Подробности "созвона"
Госдеп снова грозит закрыть "Северный поток-2"
Популярное
Политика. Новости и аналитика
Куба и Латинская Америка входят в российский блок противников НАТО

Президент России Владимир Путин договорился с лидерами Кубы, Венесуэлы и Никарагуа о развитии партнёрских отношений,включая активизацию военного сотрудничества.

Куба и Латинская Америка входят в российский блок противников НАТО
США и НАТО заявили РФ ультиматум. Какой будет русская ответка?
Мир. Новости мира
США и НАТО заявили РФ ультиматум. Какой будет русская ответка?
Происшествия
В Днепре солдат Нацгвардии Украины открыл огонь по караулу, погибли пять человек
Политика. Новости и аналитика
Марков подвёл итог месяца, прошедшего после ультиматума России Западу
Ирина Шлионская Как натренировать память? Больше читайте! Ирина Шлионская Любовь Степушова Заставит ли "нормандский формат" сделать Зеленского невозможное Любовь Степушова Усам Оздемиров США делают бизнес на крови, а страдает Европа Усам Оздемиров
Мир. Новости мира
Штаты уверены: дипломатия должна работать в темноте
Мир. Новости мира
"300 лет мы никому не нужны": украинец осадил политика в прямом эфире
Медведев: сценарий прямого столкновения с НАТО был бы самым катастрофическим
Мир. Новости мира
Медведев: сценарий прямого столкновения с НАТО был бы самым катастрофическим
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников