Прайс пригрозил: Белоруссия пожалеет, что пустила к себе российские войска

Белоруссия столкнется с "быстрым и решительным ответом” Вашингтона, если Минск позволит Москве использовать свою территорию для вторжения на Украину.

Так заявил представитель Госдепа США Нед Прайс во время ежедневного брифинга.

"Вторжение российских войск в Белоруссию — причина для глубокой озабоченности, — сказал он, комментируя подготовку Москвы и Минска к совместным учениям "Союзная решимость 2022", которые должны начаться 10 февраля. - Мы видим, как войска со всей России в настоящее время перебрасываются на запад, и многие из них сейчас находятся вблизи украинской границы. Вашингтон считает, что учения могут быть предлогом для вторжения. Мы уже ясно дали понять Белоруссии, что, если она позволит использовать свою территорию для нападения на Украину, она столкнется с быстрым и решительным ответом со стороны Соединенных Штатов и наших союзников и партнеров, — сказал Прайс. — Если вторжение должно было начаться из Белоруссии, если российские войска должны были постоянно находиться на их территории, НАТО вполне могло бы пересмотреть нашу собственную военную позицию в странах, которые граничат с Белоруссией”.

Представитель Госдепартамента также назвал решение Александра Лукашенко допустить большое количество войск на свою территорию "оскорблением суверенитета Белоруссии”.

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