Депутат ГД прокомментировал заявление представителя Госдепа США Прайса

Лавры первенства сегодня у России. Американцы это прекрасно понимают, поэтому будут стараться не потерять лицо. Такое мнение высказал первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по международным делам Алексей Чепа, комментируя Pravda. Ru заявление официального представителя Госдепа США Неда Прайса о том, что Америка не намерена идти на какие-либо уступки России по вопросу гарантий безопасности.

"Они прекрасно понимают, что сегодня лавры первенства у России. Она инициировала этот диалог, и она сегодня как бы сделала предложение, ответа на которое мы ждем. Поэтому для того, чтобы не потерять своё лицо, американцы делают такие заявления о том, что они будут встречно какие-то вопросы задавать. Мы и без этого понимаем, что, конечно, американцы будут делать определенные встречные. Даже если захотят, они не будут принимать. Будут какие-то свои шпилечки вставлять, это дипломатические переговоры, это компромиссы. Это было, это есть", — высказал мнение парламентарий.

Депутат также добавил, что Россия сразу же сделала свое письменное обращение, но пока ответа на него от американцев не получила. Поэтому, нельзя сказать, кто первый пойдет на компромисс.

Ранее официальный представитель Госдепа США Нед Прайс заявил, что любые шаги должны предприниматься на взаимной основе. А это значит, что России также что-то придется предпринимать в целях обеспечения безопасности.

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