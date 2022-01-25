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Автор Юлия Миленина

Прайс: США не пойдут на уступки России в вопросе гарантий безопасности

Мир

Американские дипломаты не согласны уступать России в вопросах, связанных с гарантиями безопасности. Об этом заявил официальный представитель Госдепа США Нед Прайс.

Прайс: США не пойдут на уступки России в вопросе гарантий безопасности

Во время брифинга он подчеркнул: принципиальная позиция США заключается в том, что уступки нужно заменить на взаимные действия по снижению напряжённости в мире.

"Все шаги, которые мы предпримем, не будут являться уступками. Это значит, что РФ тоже должна что-то делать для обеспечения нашей безопасности", — отметил Прайс.

По его словам, власти США собираются провести дополнительные переговоры с партнёрами, включая Украину. Прайс считает, что это поможет добиться прогресса и конкретных результатов относительно тех вопросов, которые поднимались во время российско-американских консультаций.

В декабре 2021 года РФ направила США и НАТО проекты соглашений по гарантиям безопасности. Москва требует, чтобы альянс прекратил расширение на восток, отказался от присоединения к блоку Украины и создания военных баз в постсоветских странах. В январе состоялись переговоры России и Штатов. По итогам диалога американцы сообщили, что письменно ответят на предложения РФ, однако так и не прислали обещанный документ.

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