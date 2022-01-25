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Автор Ольга Лебедева

Глава комитета по обороне: США испытают боль, адекватную их глупости

Политика

Американцы старательно раздувают истерию по поводу так называемого грядущего вторжения России на Украину с одной, но очень конкретной, целью — чтобы иметь "оправданную" возможность наращивать в Европе своё военное присутствие.

Глава комитета по обороне: США испытают боль, адекватную их глупости

Так заявил в эфире программы Владимира Соловьева на ТК Россия 1 глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов.

По словам экс-заместителя главы Минобороны России, Штаты вознамерились сотворить из Украины сакральную жертву:

"Украина идёт на заклание, у нее нет других вариантов, кроме как пасть "жертвой агрессии”, — считает генерал-полковник Картаполов.

Он подчеркнул, что Россия назначена виноватой в бедах Украины — это всё, на что они (США — Прим. ред) способны, просто потому, что по-другому мыслить не могут. Парламентарий подчеркнул: Владимир Путин "всеми силами" старается избежать войны, поскольку для нас (России) её последствия очевидны:

"Вашингтону не мешало бы понять одно: степень боли, которую они испытают, будет адекватна степени глупости, которую они сейчас делают, — сказал генерал, добавив, что наш президент никогда не будет "играть по их лекалам и под их дудку". — Он всегда сделает так, как они не ожидают. И еще раз повторюсь: им будет очень больно".

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Олег Артюков
Темы сша европа украина
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