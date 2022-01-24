Межуев: эвакуация американских дипломатов из Киева — "нагнетание ситуации"

Разрешение, которое выдал Госдеп дипломатам США на отъезд с территории Незалежной и "эвакуации" их семей из-за "российской агрессии", может быть частью информационной кампании, хотя и лежит в "протокольном русле", заявил политолог, доцент философского факультета МГУ Борис Межуев.

По словам политолога, такой ход США может использовать в контексте "нагнетания ситуации" вокруг Украины.

"Само по себе действие носит протокольный характер, но лежит в русле общей информационной кампании по нагнетанию ситуации", — пояснил Межуев в беседе с РИА Новости.

Политолог подчеркнул, что исходя из ранее озвученных представителями США "сценариев" по действиям в случае эскалации Украины, не исключено, что власти планируют "провокацию", чтобы вовлечь Россию в конфликт.

"Нельзя исключить, что ряд стран, возможно, Британия вместе с США, возможно, по линии разведки, готовят какую-то развязку — то, что российский МИД назвал провокацией, которая, так или иначе, приведёт к всплеску напряжённости. И главной задачей будет привлечение России к этому конфликту", — резюмировал политолог.

Ранее Pravda.Ru писала о том, что Госдеп США разрешил части дипломатического персонала и их семьям покинуть территорию Незалежной из-за якобы "сохраняющейся угрозы военных действий со стороны России".

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