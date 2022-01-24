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Автор Екатерина Широкова

Мезюхо: отправка военных США в Европу — провокация из-за гарантий безопасности

Политика

Политолог Иван Мезюхо расценил информацию, появившуюся в американских СМИ о том, что президент США Джо Байден рассматривает возможность отправки нескольких тысяч военных в Европу и Прибалтику, как провокационные действия.

Мезюхо: отправка военных США в Европу — провокация из-за гарантий безопасности

Как подчеркнул Мезюхо, подобного рода шаги могут быть связаны с переговорами по гарантиям безопасности в Вашингтоне.

"Я думаю, что сообщения американской прессы об отправке военнослужащих США в Прибалтику в большей степени связаны с переговорами в Вашингтоне по гарантиям безопасности. США ведут себя в ходе контактов с Москвой на эту тему довольно агрессивно", — пояснил политолог в беседе с RT.

Кроме того, Мезюхо отметил, что американская дипломатия выражает себя "с позиции силы". Но исключать подобное развитие событий не стоит. А вот последствия могут стать неприятными не только для стран ЕС, но и самих США.

"Если США пойдут на такие провокационные действия, а их необходимо рассматривать именно под таким углом, то они лишь навредят глобальной безопасности и своим же отношениям с Россией", — резюмировал Мезюхо.

Ранее Pravda. Ru цитировала сообщения иностранных СМИ о том, что администрация президента США вынесла на обсуждение возможность отправки в страны Восточной Европы и Прибалтику от тысячи до пяти тысяч военных. Кроме того, речь идёт и о поставках авиатехники и кораблей. По информации The New York Times, Байден должен принять решение по этому вопросу на текущей неделе.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Олег Артюков
Темы сша джо байден прибалтика иван мезюхо
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