Антонов: НАТО "вползает" на Украину и представляет угрозу для Москвы

Угроза безопасности для Москвы и России в целом, кратно увеличивается с "вползанием" НАТО в Незалежную, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов. По его словам, особенно это касается перспектив появления ракетных комплексов на Украине.

"С "вползанием" альянса на украинскую территорию резко возрастают угрозы безопасности России. Это связано с перспективой появления там ракетных комплексов с минимальным подлетным временем к нашей стране и других дестабилизирующих вооружений", — цитирует дипломата Foreign Policy.

Как уточнил Антонов, проекты по гарантиям безопасности были обнародованы во избежании спекуляций со стороны Запада.

"Сделано это было во избежание недобросовестных спекуляций. Они не ущемляют безопасности США и их натовских союзников. Наоборот, создают условия для разрядки напряженности в Европе, возрождения доверия и активизации взаимодействия в целях решения глобальных вызовов, таких как борьба с пандемией, нераспространение оружия массового уничтожения и средств его доставки", — добавил посол.

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