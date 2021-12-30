Путин подписал закон об отмене обязательного техосмотра

Президент России Владимир Путин подписал закон об отмене обязательного техосмотра, который освобождает от обязательного техосмотра "легковые автомобили и мототранспортные средства", которые принадлежат россиянам и используются ими в личных целях.

Нормативно-правовой акт не затрагивает такси и другие транспортные средства, которые используются для перевозки пассажиров. Также закон не распространяется на личный автотранспорт, используемый в служебных целях.

Тем не менее, техосмотр нужно будет проводить при постановке автомобиля на учёт, смене владельца, внесении изменений в конструкцию или замене главных частей.

Ранее вице-председатель общественной организации "Комитет по защите прав автовладельцев" Александр Холодов нашёл в законе об отмене техосмотра "бомбу замедленного действия".

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