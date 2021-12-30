Путин подписал новый закон о ЧС

Российский лидер Владимир Путин в четверг, 30 декабря, подписал закон, который обязывает россиян эвакуироваться с территорий, на которых существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, сразу после получения такого указания. Об этом сообщает РИА Новости.

Также новый закон предусматривает, что правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности при угрозе возникновения ЧС наделяется полномочиями по принятию решения об эвакуации.

Помимо этого, уточняется, что комиссия может принимать решения об эвакуации при угрозе возникновения или при ЧС вне зависимости от их характера в отношении работников указанных органов и корпораций, а также подведомственных им организаций.

Ранее Путин подписал закон, согласно которому в России не будут списывать долги с социальных выплат. То есть теперь банки не могут списывать со счетов россиян в счёт погашения задолженности единовременные социальные выплаты, которые были инициированы президентом или кабинетом министров.

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