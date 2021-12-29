В процедуре упрощённого получения гражданства РФ появилась новая любопытная опция — "при изменении границ".
Владимир Путин внёс в Госдуму законопроект об упрощении получения гражданства России для ряда категорий граждан других стран.
Предлагается расширить полномочия главы государства по определению категорий лиц, которые имеют право на упрощенное приобретение гражданства РФ. Предусмотрено сокращение числа требований более чем к 20 категориям лиц при приеме их в гражданство РФ.
Президент России теперь может определять категории таких лиц не только в гуманитарных, но и в любых иных целях.
В законопроекте прописано новое основание для приобретения гражданства России, а именно — "в результате выбора гражданства Российской Федерации при изменении государственной границы Российской Федерации (оптации)".
Учитывая, что отчуждение территорий РФ запрещено Конституцией, то, в данном случае, речь идет о расширении границ.
Так же речь идет о :
Согласно законопроекту, наличие у этих лиц иностранного гражданства не является основанием для отказа в признании их гражданами РФ.
Инвесторы и квалифицированные специалисты не включены в этот льготный перечень.
В апреле 2019 года президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями Луганской и Донецких народных республик из гуманитарных соображений. С тех пор более полумиллиона жителей ЛДНР получили российские паспорта.
Закон об упрощенном порядке получения гражданства освобождает соискателей от обязательного пятилетнего проживания в России, а также от требований иметь законный источник дохода и отказа от иностранного гражданства.
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