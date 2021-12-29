Путин внёс в Госдуму законопроект о гражданстве РФ

Президент России Владимир Путин внёс в Госдуму проект базового закона "О гражданстве Российской Федерации". Согласно информации, более 20 категорий граждан, которые проживают на территории страны, смогут получить паспорт по упрощённым требованиям.

"Положения законопроекта ориентированы на предоставление гражданства Российской Федерации лицам, которые проживают в России, способны органично включиться в систему позитивных социальных связей и стать полноценными членами российского общества", — говорится в пояснительной записке к законопроекту на сайте электронной базы Думы.

Кроме того, документ сохранит "базовые требования". Однако для более чем 20 категорий граждан правила получения гражданства России упростят. Так, в частности, по упрощённым программам на паспорт могут рассчитывать:

граждане бывшего СССР и их дети,

участники госпрограммы переселения "Соотечественники",

те, у кого в России живут близкие родственники.

Кроме того, документ предполагает расширение полномочий президента страны в отношении определения людей, которые могут получить паспорт РФ по упрощённой системе. Отмечается, что глава государства может обозначать их не только в гуманитарных, но и в любых иных целях.

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