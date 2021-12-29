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Путин внёс в Госдуму законопроект о гражданстве РФ

Общество

Президент России Владимир Путин внёс в Госдуму проект базового закона "О гражданстве Российской Федерации". Согласно информации, более 20 категорий граждан, которые проживают на территории страны, смогут получить паспорт по упрощённым требованиям.

Путин внёс в Госдуму законопроект о гражданстве РФ

"Положения законопроекта ориентированы на предоставление гражданства Российской Федерации лицам, которые проживают в России, способны органично включиться в систему позитивных социальных связей и стать полноценными членами российского общества", — говорится в пояснительной записке к законопроекту на сайте электронной базы Думы.

Кроме того, документ сохранит "базовые требования". Однако для более чем 20 категорий граждан правила получения гражданства России упростят. Так, в частности, по упрощённым программам на паспорт могут рассчитывать:

  • граждане бывшего СССР и их дети,
  • участники госпрограммы переселения "Соотечественники",
  • те, у кого в России живут близкие родственники.

Кроме того, документ предполагает расширение полномочий президента страны в отношении определения людей, которые могут получить паспорт РФ по упрощённой системе. Отмечается, что глава государства может обозначать их не только в гуманитарных, но и в любых иных целях.

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Самые простые способы получения российского гражданства
Автор: Екатерина Широкова, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Наталия Красовская
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