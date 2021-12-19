Российский миллиардер Роман Абрамович получил третье гражданство. На это раз самому богатому человеку страны выдали паспорт гражданина Португалии.
Как сообщают СМИ, миллиардеру выдали паспорт по программе "возвращения". В документах заявлено, что Абрамович является потомком сефардских евреев.
"Г-н Абрамович стал гражданином Португалии в начале этого года благодаря португальскому "Закону о возвращении", который позволяет потомкам сефардских евреев (выходцев из Испании и Португалии) и евреев конверсо (тех, что были насильно обращены в христианство) получить португальское гражданство", — пояснил источник близкий к окружению миллиардера РБК.
Как подчеркнул собеседник издания, выводы были сделаны при помощи долгого изучения истории семьи Абрамовича, в котором участвовали раввины и лидеры общин разных стран.
Согласно информации, теперь миллиардер имеет аж три паспорта:
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