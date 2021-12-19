РБК: Абрамович получил гражданство Португалии

Российский миллиардер Роман Абрамович получил третье гражданство. На это раз самому богатому человеку страны выдали паспорт гражданина Португалии.

Как сообщают СМИ, миллиардеру выдали паспорт по программе "возвращения". В документах заявлено, что Абрамович является потомком сефардских евреев.

"Г-н Абрамович стал гражданином Португалии в начале этого года благодаря португальскому "Закону о возвращении", который позволяет потомкам сефардских евреев (выходцев из Испании и Португалии) и евреев конверсо (тех, что были насильно обращены в христианство) получить португальское гражданство", — пояснил источник близкий к окружению миллиардера РБК.

Как подчеркнул собеседник издания, выводы были сделаны при помощи долгого изучения истории семьи Абрамовича, в котором участвовали раввины и лидеры общин разных стран.

Согласно информации, теперь миллиардер имеет аж три паспорта:

российский,

израильский,

португальский.

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