Абрамович доказал через суд наличие клеветы в книге "Люди Путина"

Лондонский суд вынес постановление, что в книге британского издательства HarperCollins "Люди Путина" есть клеветнические утверждения о предпринимателе Романе Абрамовиче, в частности, о покупке им футбольного клуба "Челси".

Представитель бизнесмена выразил удовлетворённость решением суда в Лондоне.

Ранее российские предприниматели Михаил Фридман, Пётр Авен, Шалва Чигиринский, Роман Абрамович и компания "Роснефть" подали в суды Лондона иски о клевете из-за книги "Люди Путина". Ответчиком стало издательство HarperCollins, которое после судебных процессов согласилось извиниться перед Фридманом и Авеном.

По данным юристов компании Harbottle & Lewis, которые представляли интересы Абрамовича, в книге содержатся клеветнические утверждения о коррупционных действиях владельца клуба "Челси", а также ложная информация о покупке футбольной команды.

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