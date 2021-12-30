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В России не будут списывать долги с социальных выплат

Общество

В России не будут списывать долги с социальных выплат. Закон подписал Владимир Путин. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В России не будут списывать долги с социальных выплат

Как сообщают "Известия", теперь банки не могут списывать со счетов россиян в счёт погашения задолженности единовременные социальные выплаты, которые были инициированы президентом или кабинетом министров.

Также в законе говорится о том, что должник может обратиться в банк с заявлением о сохранении зарплаты и других доходов в размере прожиточного минимума.

В сентябре законопроект в Госдуму внесли депутаты "Единой России". Инициатором стал секретарь Андрей Турчак. Он указал, что недопустимо автоматически списывать средства с соцвыплат.

Тогда же Владимир Путин поручил правительству и Центробанку внести до 1 февраля 2022 года изменения в законодательство для защиты соцвыплат от списания в рамках исполнительного производства по кредитам.

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Автор: Олеся Киреева, Куратор: Наталия Красовская
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