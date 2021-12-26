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Путин объяснил публикацию предложений РФ по гарантиям безопасности

Политика

Обнародование предложений РФ по гарантиям безопасности обусловлено желанием избежать затягивания Западом переговорного процесса и деструктивных действий в отношении страны, заявил российский президент Владимир Путин.

Путин объяснил публикацию предложений РФ по гарантиям безопасности

"Будут бесконечно болтать, бесконечно говорить о необходимости ведения переговоров, и ничего не делать. Кроме того, что накачивать соседнюю страну современными системами вооружения, и наращивать угрозу для РФ", — цитирует главу государства РИА Новости.

Путин назвал решение о публикации предложений по гарантиям безопасности "не совсем обычным способом вести дискуссию". Вместе с тем президент заявил, что предложение РФ "открытое" и "понятное".

Напомним, 17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договора с США и соглашения с государствами-членами НАТО по гарантиям безопасности. Как пояснила ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, документы были обнародованы с целью предупреждения манипуляций в прессе по этому вопросу со стороны США.

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