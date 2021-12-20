Депутат Ананских опроверг заявление Борреля о давлении РФ на ЕС с помощью СП-2

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал Pravda.Ru заявление верховного представителя Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозепа Борреля о том, что Россия использует "Северный поток-2" для давления на Европу.

"Если бы Москва влияла на Европу газом, наверное, мнение Европы никто не спрашивал со стороны России. А так мы уважительно относимся и работаем с Европой, как с равноправным партнером. Поэтому здесь не может быть разговоров по поводу какого-то политического давления. Это чисто экономические вещи, рыночные, капиталистические, как любит Европа, то есть мы вам газ, вы нам — деньги. Ничего другого", — сказал Ананских.

Депутат напомнил, что Советский Союз и РФ продали Европе много "голубого топлива", но всегда руководствовались рыночными отношениями.

"Поэтому нужно понять, что если бы всё-таки Россия и СССР давили бы политикой, то, наверное, мнение Европы с учетом того объема газа, который продали за последние полвека СССР и РФ в Европу, наверное, могли бы как-то влиять на эту историю и, наверное, Европа разговаривала бы с нами как не с равным партнером, а как она любит разговаривать с Америкой. А в данной ситуации мы используем только рыночные отношения", — отметил собеседник издания.

Ананских объяснил, почему чиновники Евросоюза часто делают подобные заявления.

"У кого-то скоро выборы, переизбрание, кому-то нужно выделиться, потому что про них давно ничего не писали в газетах. Вот они и говорят про "Северный поток", про Россию. Это удобная тема для предвыборных кампаний. К сожалению, когда нет достижений, надо на кого-то пожаловаться. Им надо просто работать самим, добиваться своих достижений на благо своего народа и всё будет хорошо, не надо будет тыкать и показывать в сторону соседа", — подчеркнул парламентарий.

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что РФ использует "Северный поток-2" как инструмент давления на Евросоюз.

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