Россию обвинили в давлении на ЕС энергетикой, добиваясь сертификации СП-2

РФ использует энергетику как инструмент оказания давления на Евросоюз, добиваясь сертификации газопровода "Северный поток-2", заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

"Россия использовала энергетику в качестве инструмента политического влияния", — цитирует главу европейской дипломатии "Интерфакс".

Боррель отметил выполнение РФ обязательства по поставкам газа в Европу. Вместе с тем отказ от увеличения объёмов экспорта этого топлива в ЕС, а также от повторного заполнения принадлежащих "Газпрому" хранилищ, по словам главы европейской дипломатии, воспринимаются как средство оказания РФ давления на ЕС, чтобы обеспечить нормативное лицензирование "СП-2".

Боррель заявил, что в Еврокомиссии "не считают это проект приоритетным".

"Северный поток-2" — это две нитки газопровода, проложенные из РФ через Балтийское море до Германии. Мощность газопровода составляет 55 млрд кубометров газа в год.

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