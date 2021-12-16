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Экс-депутат Рады: Запад угрожает РФ "адскими санкциями", но не вводит их

Политика

Бывший депутат Рады, экс-глава парламентского комитета по международным делам Анна Гопко заявила, что Запад уже на протяжении восьми лет планирует принять "адские санкции" в отношении РФ, однако до сих пор ограничения так и не были утверждены.

Экс-депутат Рады: Запад угрожает РФ "адскими санкциями", но не вводит их

Выступая на конференции в Украинском кризисном центре, политик напомнила, что в 2015 году Джо Байден, на тот момент работавший вице-президентом США, обещал ужесточить антироссийские санкции, передаёт РИА Новости.

  • По её словам, на Украине считали, что президентство Байдена станет "окном возможностей", однако, как отметила Гопко, он не оправдал этих ожиданий.

Она подчеркнула, что за восемь лет США не смогли заставить руководство РФ "вывести войска с временно оккупированных территорий". Политик убеждена: всё это демонстрирует слабость Запада.

В последнее время в западных СМИ регулярно появляются публикации о том, что Россия готовит вооружённое нападение на Украину. В Кремле призывают не верить этим данным. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков неоднократно говорил, что РФ никому не угрожает.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Олег Артюков
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