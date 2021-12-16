Бывший депутат Рады, экс-глава парламентского комитета по международным делам Анна Гопко заявила, что Запад уже на протяжении восьми лет планирует принять "адские санкции" в отношении РФ, однако до сих пор ограничения так и не были утверждены.
Выступая на конференции в Украинском кризисном центре, политик напомнила, что в 2015 году Джо Байден, на тот момент работавший вице-президентом США, обещал ужесточить антироссийские санкции, передаёт РИА Новости.
Она подчеркнула, что за восемь лет США не смогли заставить руководство РФ "вывести войска с временно оккупированных территорий". Политик убеждена: всё это демонстрирует слабость Запада.
В последнее время в западных СМИ регулярно появляются публикации о том, что Россия готовит вооружённое нападение на Украину. В Кремле призывают не верить этим данным. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков неоднократно говорил, что РФ никому не угрожает.
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