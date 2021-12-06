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Автор Антон Куликов

США приготовили для России "ядерный" вариант санкций: чем угрожает Вашингтон

Экономика

Телекомпания CNN в понедельник сообщила, что администрация президента США Джо Байдена рассматривает широкий перечень возможных санкций на случай "вторжения России на Украину".

США приготовили для России "ядерный" вариант санкций: чем угрожает Вашингтон

Собственно, американские официальные лица на протяжении нескольких недель грозят "адскими" санкциями России. Теперь вот неназванный CNN чиновник сообщил о подготовке "чертовски агрессивного пакета санкций". По его словам, если "вторжение" России на Украину последует, что то за этим последуют самые жесткие экономические санкции из когда-либо вводившихся, сравниться с которыми могут только санкции против Ирана и КНДР.

Какие же это могут быть санкции? Да в общем-то, о них и ранее говорили. Это действия против членов ближайшего окружения Путина, российских производителей энергии и банков, государственного долга. Ну и "ядерный вариант" — отключение России от международной платежной системы SWIFT.

Что касается SWIFT, то американская телекомпания напоминает о резолюции Европарламента, в которой содержится призыв отключить России от системы межбанковских платежей в случае "агрессии" против Украины. Правда, резолюция эта необязательна к исполнению и тема развития не получила. И напомним, что отключение России от SWIFT обсуждали в 2014–2015 годах.

Правда, сообщается о санкциях в самом общем ключе, без какой-либо конкретики. Окончательные решения о том, применять ли и когда новые санкции, не приняты. Сейчас администрация Байдена ведет переговоры с европейскими партнерами, многие из которых имеют более тесные экономические отношения с Россией. Ранее президент США неоднократно говорил, что санкции могут быть эффективнее, если их будут поддерживать европейские союзники США.

И есть опасения, что Россия может ответить на эти санкции — в том числе в сфере энергетики.

Одними угрозами санкций посредством трансляции их через CNN дело не ограничилось. Чуть с комментариями выступили представители американской администрации.

Там заявили, что наблюдают "ясное планирование" Москвой "нападения" на Украину с юга, запада и северо-востока. Однако не собираются сами вмешиваться и не планируют применение военной силы в случае эскалации конфликта, а сосредоточатся на оказании военной помощи восточному флангу НАТО, а также на экономических санкциях против России.

Это, в принципе, можно считать и намёком для Киева. Тем более, и в НАТО ранее заявляли, что не намерены вмешиваться в возможный конфликт.

Очевидно, что накануне переговоров с президентом России в Белом доме демонстрируют решимость не поступаться принципами. И понятно, что ещё одна цель — не дать повода оппонентам Байдена упрекнуть его в "мягкотелости". Ему и так достаётся от республиканцев за то, что не вводит санкции против "Северного потока-2".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя информацию CNN, назвал её проявлением информационной истерики.

"Скорее, это не новости, а продолжение информационной истерики, которую мы в эти дни наблюдаем в СМИ", — сказал он.

Как бы там ни было, но дня не проходит, что не последовали вбросы. То карты нарисуют "российского вторжения", то расскажут о том, как США переубедили европейских союзников, показав им то, что они сами разглядеть почему-то оказались не в состоянии. Теперь вот про "агрессивный пакет санкций" поведали.

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