США приготовили для России "ядерный" вариант санкций: чем угрожает Вашингтон

Телекомпания CNN в понедельник сообщила, что администрация президента США Джо Байдена рассматривает широкий перечень возможных санкций на случай "вторжения России на Украину".

Собственно, американские официальные лица на протяжении нескольких недель грозят "адскими" санкциями России. Теперь вот неназванный CNN чиновник сообщил о подготовке "чертовски агрессивного пакета санкций". По его словам, если "вторжение" России на Украину последует, что то за этим последуют самые жесткие экономические санкции из когда-либо вводившихся, сравниться с которыми могут только санкции против Ирана и КНДР.

Какие же это могут быть санкции? Да в общем-то, о них и ранее говорили. Это действия против членов ближайшего окружения Путина, российских производителей энергии и банков, государственного долга. Ну и "ядерный вариант" — отключение России от международной платежной системы SWIFT.

Что касается SWIFT, то американская телекомпания напоминает о резолюции Европарламента, в которой содержится призыв отключить России от системы межбанковских платежей в случае "агрессии" против Украины. Правда, резолюция эта необязательна к исполнению и тема развития не получила. И напомним, что отключение России от SWIFT обсуждали в 2014–2015 годах.

Правда, сообщается о санкциях в самом общем ключе, без какой-либо конкретики. Окончательные решения о том, применять ли и когда новые санкции, не приняты. Сейчас администрация Байдена ведет переговоры с европейскими партнерами, многие из которых имеют более тесные экономические отношения с Россией. Ранее президент США неоднократно говорил, что санкции могут быть эффективнее, если их будут поддерживать европейские союзники США.

И есть опасения, что Россия может ответить на эти санкции — в том числе в сфере энергетики.

Одними угрозами санкций посредством трансляции их через CNN дело не ограничилось. Чуть с комментариями выступили представители американской администрации.

Там заявили, что наблюдают "ясное планирование" Москвой "нападения" на Украину с юга, запада и северо-востока. Однако не собираются сами вмешиваться и не планируют применение военной силы в случае эскалации конфликта, а сосредоточатся на оказании военной помощи восточному флангу НАТО, а также на экономических санкциях против России.

Это, в принципе, можно считать и намёком для Киева. Тем более, и в НАТО ранее заявляли, что не намерены вмешиваться в возможный конфликт.

Очевидно, что накануне переговоров с президентом России в Белом доме демонстрируют решимость не поступаться принципами. И понятно, что ещё одна цель — не дать повода оппонентам Байдена упрекнуть его в "мягкотелости". Ему и так достаётся от республиканцев за то, что не вводит санкции против "Северного потока-2".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя информацию CNN, назвал её проявлением информационной истерики.

"Скорее, это не новости, а продолжение информационной истерики, которую мы в эти дни наблюдаем в СМИ", — сказал он.

Как бы там ни было, но дня не проходит, что не последовали вбросы. То карты нарисуют "российского вторжения", то расскажут о том, как США переубедили европейских союзников, показав им то, что они сами разглядеть почему-то оказались не в состоянии. Теперь вот про "агрессивный пакет санкций" поведали.