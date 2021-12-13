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Спикер Европарламента призвал поддержать жителей России. Но не всех

Политика

Спикер Европарламента Давид Сассоли, выступая на зимней сессии, призвал евродепутатов поддержать население России. Но речь вовсе не о всех жителях нашей страны.

Спикер Европарламента призвал поддержать жителей России. Но не всех

Вообще-то значительную часть своей речи Давид Сассоли посвятил теме распада Советского Союза. По его словам, к распаду СССР привело не какое-то конкретное событие: "Распад Советского Союза не может быть сведен к какому-то одному конкретному событию, поскольку это был длительный процесс. Мы не могли себе представить, что мир придет к окончанию холодной войны, а многие страны, входившие в состав СССР, станут членами Евросоюза".

По словам Сассоли, "переход к демократии требует многих лет, равно как становление новых институтов, запуск новых процедур, смена парадигмы и изменение подходов". При этом, заявил он, "демократию легко утратить".

Демократия, по словам председателя Европарламента, должна строиться на доверии населения к собственным государственным институтам. "Это доверие должно подтверждаться каждый день, оно является также важной инвестицией в будущее", — цитирует политика ТАСС.

Говоря об отношениях Евросоюза и России, Давид Сассоли заявил, что они в настоящее время "развиваются достаточно слабо".

"У наших восточных границ возник кризис. Но не следует отказываться от наших ценностей", — сказал он. И призвал членов Европарламента "поддержать население России, которое действительно желает преобразования страны".

Напомним, в апреле этого года Россия запретила въезд на свою территорию восьмерым гражданам Евросоюза и представителям европейских структур. В санкционный список был включён и председатель Европарламента Давид Сассоли.

Позднее он заявил о необходимости ввести новые санкции против России. При этом он заявил о необходимости "установить более тесные контакты с населением и гражданским обществом и поддержать российских диссидентов, неправительственные организации и независимые СМИ". То есть понятно, про кого говорил председатель Европарламента (который, впрочем, не сказал ничего такого, о чём не говорил бы раньше).

Напомним, Европарламент неоднократно принимал антироссийские резолюции, в которых призывал к введению новых санкций против нашей страны. Эти резолюции необязательны к исполнению для исполнительных структур власти ЕС.

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Автор: Олег Артюков, Куратор: Олег Артюков
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