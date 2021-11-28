Сенатор Джабаров: Россия заступится за Белоруссию в случае нападения НАТО

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что если НАТО нарушит территориальную целостность Белоруссии, и Минск попросит помощи, то Россия заступится за соседнюю страну.

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