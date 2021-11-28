Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что если НАТО нарушит территориальную целостность Белоруссии, и Минск попросит помощи, то Россия заступится за соседнюю страну.
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Владимир Путин после встречи с Николом Пашиняном и Ильхамом Алиевым ясно дал понять, что Брюсселю он вмешиваться в процесс урегулирования на Кавказе не даст.