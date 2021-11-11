Джабаров назвал нормальным заявление Лукашенко о перекрытии газопровода

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров дал комментарий Pravda.Ru по поводу заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко о возможном перекрытии газопровода Ямал — Европа. По словам сенатора, так глава соседнего государства отреагировал на нападки со стороны Западной Европы.

Джабаров уточнил, что наверняка в Белоруссии есть техническая возможность "перекрыть вентиль", но это может послужить только крайней мерой из-за международных обязательств, в том числе и России.

"Есть международные обязательства, которые мы, Россия, выполняем. Для Белоруссии могут быть такие риски, что, скорее всего, этого не произойдёт. И вызвано это больше, наверное, реакцией президента Белоруссии на такое давление со стороны Евросоюза, которое сейчас на него оказывается", — заявил Джабаров.

Европа довела Лукашенко

Постоянно давление со стороны европейских стран — санкции против "Белавиа", перекрытие воздушного пространства, миграционный кризис — вынудили Лукашенко сделать подобное заявление, считает Джабаров. Вместе с тем, сами слова не влекут за собой особых последствий.

"Заявление — это ещё не действия. Дело в том, что человека доводят до такого состояния, когда ему пытаются угрожать постоянно санкциями, постоянным давлением… И вообще вечная угроза, которая постоянно идёт со стороны Западной Европы, конечно, сильно раздражает. Надо понять, что он человек, как и все, его реакция нормальная", — отметил сенатор.

Джабаров выразил надежду, что на Западе и в Белоруссии хватит мудрости не допускать до перекрытия газопровода, сев за стол переговоров. По его мнению, стабильно пройти зимний период, чтобы не ощутить последствий энергетического кризиса, в первую очередь, выгодно Евросоюзу.

"На фоне того, что Европе не хватает и топлива, и угля, и нефти, и газа, конечно, это будет серьёзный удар. Но, я думаю, что пора всё-таки остановиться и не угрожать друг другу теми или иными крайними мерами. Надо всё-таки находить общий язык для того, чтобы находить выход из положения", — подытожил он.

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