Лукашенко пригрозил перекрыть транзит газа в Европу в ответ на санкции ЕС

Власти Белоруссии готовы к жёсткому ответу на введение новых санкций Евросоюзом. Об этом сообщил белорусский президент Александр Лукашенко на совещании с Советом министров.

"МИД должен предупредить всех в Европе: если только они введут нам дополнительные санкции, "непереваримые" и "неприемлемые" для нас, мы должны отвечать", — цитирует президента БелТА.

Лукашенко напомнил, что через Белоруссию проходит транснациональный газопровод Ямал — Европа.

"Мы обогреваем Европу, они нам ещё угрожают, что закроют границу. А если мы перекроем природный газ туда?", — отметил президент.

Он заявил также о возможности перекрытия для транспорта ЕС транзита по дорогам Белоруссии.

Глава государства поручил премьер-министру Роману Головченко "ничего не прощать" тем, кто грозит стране новым пакетом санкций.

"Слишком много нас начали пугать пятым пакетом. На этот пятый пакет, Роман Александрович, вам было поручение: мы им прощать ничего не должны", — подчеркнул Лукашенко.

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