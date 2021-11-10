Еврокомиссия расширит санкции против Белоруссии

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о расширении санкций против Белоруссии на фоне миграционного кризиса на границе с Польшей. Об этом сообщает РИА Новости.

Она добавила, что ограничительные меры коснутся физических и юридических лиц. Кроме того, известно, что США тоже готовит пакет санкций против Белоруссии. При этом Вашингтон расширит пакет мер против Минска уже в начале декабря.

Ранее официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт заявил, что канцлер Германии Ангела Меркель обсудила ситуацию в Беларуссии с президентом России Владимиром Путиным, потому что Минск не вышел на связь.

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