Германия объяснила, почему Меркель обсудила ситуацию в Белоруссии с Путиным

Официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт заявил, что канцлер Германии Ангела Меркель обсудила ситуацию в Беларуси с президентом России Владимиром Путиным, потому что Минск не вышел на связь.

По словам Зайберта, российские власти имеют влияние на белорусский режим.

"Переговоры с президентом Путиным — это переговоры с тем, к кому прислушиваются в Минске", — цитирует "Интерфакс" представителя немецкого правительства.

Он отметил, что после выборов в Белоруссии Меркель пыталась связаться с Лукашенко, но Минск не пошёл на контакт.

В понедельник, 15 ноября, главы внешнеполитических ведомств стран ЕС обсудят вопрос ужесточения санкций в отношении Белоруссии из-за миграционного кризиса на границе с Польшей.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что ситуация на границе свидетельствует о надвигающейся гуманитарной катастрофе.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.