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Германия объяснила, почему Меркель обсудила ситуацию в Белоруссии с Путиным

Мир

Официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт заявил, что канцлер Германии Ангела Меркель обсудила ситуацию в Беларуси с президентом России Владимиром Путиным, потому что Минск не вышел на связь.

Германия объяснила, почему Меркель обсудила ситуацию в Белоруссии с Путиным

По словам Зайберта, российские власти имеют влияние на белорусский режим.

"Переговоры с президентом Путиным — это переговоры с тем, к кому прислушиваются в Минске", — цитирует "Интерфакс" представителя немецкого правительства.

Он отметил, что после выборов в Белоруссии Меркель пыталась связаться с Лукашенко, но Минск не пошёл на контакт.

В понедельник, 15 ноября, главы внешнеполитических ведомств стран ЕС обсудят вопрос ужесточения санкций в отношении Белоруссии из-за миграционного кризиса на границе с Польшей.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что ситуация на границе свидетельствует о надвигающейся гуманитарной катастрофе.

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Автор: Игорь Рябов, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Любовь Степушова
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