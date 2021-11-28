Президент Литвы назвал интеграцию РФ и Белоруссии вызовом для НАТО

Во время пресс-конференции в Вильнюсе литовский лидер Гитанас Науседа выразил опасения по отношению к союзу Белоруссии и России в военной области. Президент призвал блок НАТО сформировать необходимый ответ.

По мнению президента Литвы, членам альянса необходимо изменить свою стратегию, чтобы подготовиться к угрозе со стороны Союзного государства, состоящего из нашей страны и Белоруссии. Также Науседа заявил о возможности применить четвёртую статью Вашингтонского договора о срочных консультациях всех стран военно-политического блока. Причиной подобного решения может послужить миграционный кризис в странах Европы.

"Мы считаем, что в случае обострения ситуации может быть задействована 4-я статья договора НАТО. Полагаем, что это решение следует скоординировать со странами Балтии и Польши", — отметил литовский лидер, слова которого цитирует ТАСС.

Ранее на этом же мероприятии генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что организация продолжит "миссии сдерживания" России. Блок сохранит военное присутствие рядом с границами нашей страны с целью защитить Прибалтику и Польшу, подчеркнул политик. Однако он заявил о готовности альянса к диалогу с Москвой.

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