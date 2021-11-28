В НАТО пообещали продолжить "мисси сдерживания" России

Генеральный секретарь военно-политического блока НАТО Йенс Столтенберг сообщил о плане альянса не заканчивать "миссии сдерживания" России в соседних по отношению к ней странах.

Как подчеркнул Столтенберг, НАТО способна защитить от Москвы Прибалтику и Польшу. Поэтому страны альянса не собираются уменьшать концентрацию военной мощи рядом с границами России, объяснил генсек. Вместе с этим он заявил, что организация готова к разговору с властями нашей страны.

"Мы стремимся к диалогу. Предложение, сделанное альянсом восемнадцать месяцев назад, о проведении встречи Совета Россия — НАТО остаётся в силе. Ожидаем ответа России", — отметил Столтенберг, слова которого приводит ТАСС.

Ранее генсек блока НАТО обвинил Москву в стягивании армии к границе Украины. Также Столтенберг призвал не считать подобные действия российских властей "просто блефом". Раньше они уже нападали на соседние государства, подчеркнул политик. Москва должна уменьшить напряжённость, подчеркнул генсек.

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