В НАТО призвали не считать концентрацию войск РФ у границы Украины блефом

Генеральный секретарь военно-политического блока НАТО Йенс Столтенберг обвинил российские власти в стягивании военной мощи к украинской границе, а также подчеркнул, что они не "просто блефуют".

По словам Столтенберга, Москва уже атаковала соседние страны, поэтому не стоит считать концентрацию армии России рядом с Украиной всего лишь демонстрацией силы. Также генсек НАТО подчеркнул, что военная активность нашей страны около чужих территорий происходит второй раз за 2021 год. Члены блока готовы помогать Украине ради её защиты от агрессии, добавил политик.

"Я призываю Россию к снижению напряжённости и деэскалации. В то же время мы по-прежнему открыты для диалога с Россией. Когда напряжённость высока, диалог играет ещё более значимую роль", — сказал Столтенберг, которого цитирует Welt.

Ранее директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин опроверг информацию о планах Москвы захватить Украину. Он отметил, что подобные данные — пропаганда Госдепа США. Власти этой страны распространяют фейк среди СМИ и стран-союзниц, чтобы спровоцировать конфликт в Донбассе, заявил глава службы разведки.

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