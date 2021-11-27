В Службе внешней разведки РФ опровергли данные о вторжении на Украину

Руководитель Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что Москва не планирует вторжение на Украину, слухи об этом — пропаганда Государственного департамента США.

Как объяснил Нарышкин, американские власти специально создают фейки о подготовке России к захвату Украины, распространяют их среди своих партнёров и глав СМИ. Также директор службы разведки сравнил информацию на тему масштабной войны государств "пузырём", который стараются сделать как можно больше.

"Для Соединённых Штатов Америки Украина — это такой во всём, во всей этой истории, расходный материал, но (у них наблюдается. — Прим. ред.) желание конфликт разжечь, разжечь с новой силой. Нам, конечно, нужно сохранять выдержку и укреплять обороноспособность нашей страны", — подчеркнул Нарышкин в эфире "России-1".

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский призвал коллегу Владимира Путина публично пояснить, собирается ли он вторгаться на чужую территорию. Подобный сигнал очень важен в данный момент, подчеркнул президент. Вместе с этим он отметил, что Киев лишь защищается и даже не думает об эскалации.

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