МИД Франции: России не нужна сильная Европа

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что Россия "не заинтересована в сильной Европе".

Как сообщает радиостанция RTL, Ле Дриан связывает такой подход России в том числе с сильной позицией Франции в Африке.

"Я думаю, что в интересах России под руководством Владимира Путина — чтобы Европа не была сильной, во-первых — на самом европейском континенте, во-вторых — в Африке. В наших же интересах — иметь более структурированные и динамичные отношения с Африкой", — заявил Ле Дриан.

Также Ле Дриан заявил о якобы присутствии российской частной военной корпорации "Вагнер" в Мали. Он добавил, что в отношении "Вагнера" готовятся санкции.

Ранее Ле Дриан заявил, что любые посягательства на украинские территории со стороны РФ будут иметь последствия. По его словам, все страны мира сегодня обеспокоены "поддержанием весьма значительного числа российских войск" у границ Украины. В интервью газете Le Monde он также отметил, что "агрессия" РФ может привести к "дипломатическому тупику". Руководитель французского МИД потребовал объяснить военные передвижения рядом с Украиной.

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