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МИД Франции: посягательства РФ на территории Украины будут иметь последствия

Политика

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что любые посягательства на украинские территории со стороны РФ будут иметь последствия.

МИД Франции: посягательства РФ на территории Украины будут иметь последствия

По его словам, все страны мира сегодня обеспокоены "поддержанием весьма значительного числа российских войск" у границ Украины. В интервью газете Monde он также отметил, что "агрессия" РФ может привести к "дипломатическому тупику". Руководитель французского МИД потребовал объяснить военные передвижения рядом с Украиной.

"Любое посягательство на территориальную целостность государства имело бы серьёзные и массивные последствия", — сказал он.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщал, что Россия передвигает войска лишь в пределах своей территории, не угрожая другим странам, в том числе Украине. Тем не менее, западные и украинские политики продолжают обвинять РФ в проявлении агрессии, регулярно заявляя о готовящемся нападении на украинские территории.

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