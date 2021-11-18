Власти Польши: Германия не должна давать деньги Путину в виде платежей за газ

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий потребовал, чтобы Германия прекратила процесс запуска российского "Северного потока-2".

По его мнению, это необходимо для сохранения мира, передаёт издание Bild.

"Нужно работать вместе ради мира, а не давать Владимиру Путину дополнительные деньги в виде платежей за энергоресурсы. С их помощью он сможет продолжить наращивать вооружение", — сказал Моравецкий.

Кроме того, польский премьер-министр обратился к Олафу Шольцу, который может стать следующим канцлером ФРГ. Он попросил его спланировать процесс остановки сертификации газопровода "Северный поток-2".

Ранее в Федеральном сетевом ведомстве Германии сообщили, что сертификация компании Nord Stream 2 AG как независимого оператора временно заморожена. Организация должна создать немецкое дочернее предприятие и подать повторную заявку. При этом, как утверждают эксперты, эти требования являются исключительно регуляторными.

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