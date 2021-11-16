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Автор Антон Куликов

Тихой сапой: Германия ввела завуалированные санкции против России?

Экономика

Немецкий регулятор — Федеральное сетевое агентство — 16 ноября приостановил сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора трубопровода "Северный поток — 2". Соответственно, запуск газопровода откладывается. И можно сказать, что на неопределенный срок.

Тихой сапой: Германия ввела завуалированные санкции против России?

Формально речь идёт о соблюдении технических и юридических причинах остановки сертификации. Оператор "Северного потока — 2" Nord Stream 2 AG создаст немецкую дочернюю структуру для поставам по немецкой части трубы. Таковы требования германского регулятора по организационной форме.

Регулятор заявил, что оператор "Северного потока — 2" может быть сертифицирован только как немецкое юрлицо. Nord Stream 2 AG — швейцарская компания.

То есть процесс сертификации возобновится, когда немецкая "дочка" Nord Stream 2 AG подаст новую заявку. Изучение заявки будет продолжаться в рамках оставшейся части 4-месячного периода. Именно столько времени отводилось на сертификацию в Федеральном сетевом агентстве. То есть, до 8 января 2022 года. После чего заявку на сертификацию должна была рассмотреть ещё и Еврокомиссия.

Ранее уже сообщалось, что если будут выдерживаться максимальные сроки рассмотрения заявки, что запуск "Северного потока — 2" в эксплуатацию состоится не ранее начала мая следующего года.

Но надо заметить, что в комментариях относительно нынешнего заявления регулятора говорится также, что рассмотрение новой заявки на сертификацию "Северного потока — 2" потребует новых 4 месяцев с момента представления полного пакета документов. То есть если даже пакет документов будет предоставлен оперативно, сроки запуска газопровода в эксплуатацию отодвинутся ещё на несколько месяцев. В общем, ответа на вопрос о сроках запуска сейчас, можно сказать, нет.

Стоит заметить, что ранее не акцентировалось внимание на требовании регулятора сертифицировать оператора "Северного потока — 2" только как немецкое юрлицо. В Министерстве экономики Германии, например, сообщали, что завершили анализ безопасности поставок в рамках процедуры сертификации "Северного потока — 2" и представили его в Федеральное сетевое агентство. В анализе сказано, что выдача сертификата не ставит под угрозу безопасность газоснабжения Германии и Европейского союза.

Можно ли назвать приостановку сертификации своего рода санкциями? В общем-то, да — хотя в Германии неоднократно подчёркивали заинтересованность в скорейшем запуске "Северного потока — 2". Но события последних недель — кризис с мигрантами на польско-белорусской границе, старательно раздуваемая США истерия по поводу якобы сосредоточения российских войск на границе с Украиной — явно оказали влияние на решимость Берлина отстаивать запуск газопровода.

Ну а пока на новостях о приостановке сертификации оператора "Северного потока — 2" цены на поставки газа по краткосрочным контрактам в Европе выросли на 11 процентов, превысив 1042 долларов за тысячу кубометров. Вот что очевидно, так это то, что в ближайшее время цены на газ в Европе не упадут.

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