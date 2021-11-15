Польша опасается вооружённой провокации на границе с Белоруссией

Миграционный кризис на границе с Белоруссией может перерасти в вооружённую провокацию. Об этом заявил руководитель бюро международной политики канцелярии польского президента Якуб Кумох.

В эфире "Польского радио" он сообщил, что силовики и полицейские, которые круглосуточно дежурят на белорусско-польской границе, постоянно сталкиваются с различными сложностями.

"Мы видели применение лазера, мы знаем, что там есть снайперы. Наши люди готовы к разным вариантам развития ситуации. Мы, конечно, опасаемся вооружённой провокации", — сказал Кумох.

Сейчас на границе Белоруссии и Польши находятся несколько тысяч беженцев, желающих попасть в страны Евросоюза.

Ранее стало известно, что польский парламент завершает разработку нового закона, согласно которому пограничники получат право отказывать мигрантам в предоставлении убежища. По мнению правозащитников, содержание документа противоречит международным стандартам.

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