Польша примет закон, разрешающий задерживать нелегальных мигрантов на границе

В парламенте Польши утверждают закон, разрешающий задерживать нелегальных мигрантов, которые пересекают границу государства.

Как сообщает CNN, в ближайшее время документ должен подписать президент Польши Анджей Дуда. Согласно новым правилам, сотрудники Управления по делам иностранцев смогут на законных основаниях отказывать беженцам, пойманным на границе, в предоставлении международной защиты.

Кроме того, в законе прописано, что начальник местной пограничной службы имеет право приказать мигранту покинуть территорию Польши.

Правозащитники раскритиковали польских политиков за жестокое обращение с беженцами. Их обвиняют в аморальных реакциях на действия иностранцев.

"Соображения безопасности не могут полностью перекрыть потребность в международной защите", - заявил глава Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ Маттео Мекаччи.

Также в социальных сетях членам польского правительства напомнили, что новый закон противоречит международным правам мигрантам, в которых говорится о необходимости предоставления им убежища в случае опасности.

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