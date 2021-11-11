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Автор Светлана Таскаева

Миграционный кризис у границ ЕС: причины, реалии, возможные последствия

Мир

Сегодня мы можем видеть необычную для Белоруссии ситуацию: по разным оценкам около 3 тыс. мигрантов из стран Ближнего Востока пытаются штурмом взять белорусско-польскую границу, чтобы навсегда стать "гражданами свободной Европы".

Миграционный кризис у границ ЕС: причины, реалии, возможные последствия

Похожая, хотя и меньшая по масштабу картина наблюдается на границе Белоруссии с Литвой.

Реакция Европы

Варшава возлагает всю ответственность за происходящее на Минск. Белорусские власти обвиняются в намеренном ввозе мигрантов на свою территорию и принудительном их вытеснении в приграничные районы. Так, заместитель министра иностранных дел Польши Петр Вавжик в интервью Polskie Radio охарактеризовал сложившуюся ситуацию как целенаправленную провокацию с целью насильственного пересечения границы.

В отличие от поляков немецкое издание «BILD» не стало размениваться на мелочи, назвав происходящее на польской границе результатом сговора Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.

Германские колумнисты отмечают, что за последние шесть недель из Белоруссии в ФРГ прибыли более 6 тыс. беженцев из Ближневосточного региона, и утверждают, что дестабилизация обстановки в странах Евросоюза максимально отвечает интересам Москвы и Анкары.

Они убеждены, что в организации миграционного потока на территорию Белоруссии роль первой скрипки играют Аэрофлот и Turkish Airlines. В свою очередь Александр Лукашенко намеренно разрешает мигрантам прибывать в свою страну и способствует незаконному пересечению ими границы с Польшей.

Бывший председатель Европейского совета, глава Европейской народной партии Дональд Туск счел сложившуюся ситуацию подпадающей под действие 4-й статьи Устава НАТО, предполагающей консультации по ее разрешению в масштабе всего Североатлантического альянса.

Позиция России

На критику европейцев Москва отвечает максимально резко. Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров обвинил Запад в формировании миграционного кризиса на польско-белорусской границе, и провоцировании его агрессивной политикой на Ближнем Востоке. Он неоднократно призывал европейскую сторону к соблюдению международного гуманитарного права.

Директор департамента информации и печати МИД России Мария Захарова дала обширный комментарий по данному вопросу, в котором назвала публикации западных СМИ, увидевших в происходящем «руку Кремля», лживыми.

Она также подчеркнула, что причиной массового исхода беженцев и мигрантов из Ближнего Востока и Северной Африки явились спонсируемая Западом «арабская весна», его вмешательство в дела Сирии и формирование ИГИЛ на обломках иракского государства.

Кроме того, Мария Захарова обвинила Варшаву в массовых нарушениях прав журналистов, освещающих действия польских властей в приграничных районах, среди которых особо выделила цензуру, блокировку средств связи и применение светошумовых средств.

Позиция Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью главреду российского журнала «Национальная оборона» Игорю Коротченко подверг резкой критике возможное применение силы Польшей и другими европейскими государствами против мигрантов.

«Если, не дай бог, мы... оступимся, то это сразу вовлечет в водоворот Россию. Я не безумец. Я прекрасно понимаю, к чему это может привести», - резюмировал белорусский лидер. Он также охарактеризовал действия Запада как «тренировку или шантаж».

Не скупясь на эмоциональные выражения, Лукашенко, как и белорусские СМИ тактично умалчивает, откуда на территории страны взялись несколько тысяч беженцев. Это даёт повод для размышлений о том, что Минск тщательно маскирует свою ключевую роль в реализуемой им геополитической авантюре.

Что же все-таки происходит?

В целом обстановка на Ближнем Востоке и в Северной Африке сложилась таким образом, что огромное количество людей не считает свое существование в этих регионах безопасным для жизни. В результате «арабской весны» миграционные пути в Европу уже сформировались, однако, спрос на новую жизнь в странах ЕС значительно превышает предложение.

Сегодня в ряде стран Западной Европы уже сложилось катастрофическое положение в отдельных населенных пунктах и городских районах с преобладанием некоренного населения. Криминогенная обстановка в некоторых местностях вышла из-под контроля правительств этих стран, и, фактически находится на опасном автопилоте.

Сложившуюся ситуацию успешно использовал президент Турции, создавший условия для транзита через территорию своей страны мигрантов, устремившихся в Европу. То, что сейчас мы наблюдаем в Белоруссии, имело место на греко-турецкой границе еще полтора года назад.

Кроме того, последние опросы мигрантов свидетельствуют, что в Белоруссию они прилетели легально из Турции. В подтверждение этого люди показывают визы, официально выданные белорусскими диппредставительствами на территории Турецкой Республики.

Это подтверждает мнение ряда аналитиков, считающих, что миграционная политика Минска копирует поведение Анкары.

Нельзя исключать, что Лукашенко, с трудом одержав победу на президентских выборах, взял подобно Эрдогану рискованный курс на «воспитание» Европы, и договорился о координации совместных действий с турецкой стороной.

Провоцированием миграционного кризиса в приграничных районах, он дает понять Западу, что дальнейшая санкционная политика в его отношении чревата серьезными неприятностями с беженцами.

Кроме того, своими действиями он толкает Европу на путь силового урегулирования кризиса, что в случае одного неосторожного выстрела может стать причиной развязывания вооруженного конфликта между НАТО и Союзным государством - то есть с Россией.

Кроме Турции, одним из каналов проникновения мигрантов является Ирак. Рейсы из Багдада в Минск начали отменять еще в августе, после гибели иракца на белорусско-литовской границе. Сейчас авиасообщение между странами приостановлено в очередной раз, что не мешает мигрантам перемещаться с пересадками через Дамаск, Бейрут и Дубай.

Оформить въездную визу иностранцам, прибывающим из ряда стран, в аэропорту Минска сейчас невозможно, но граждане Ирака могут обращаться в загранучреждения РБ, в том числе, расположенное в Анкаре.

Перспективы ликвидации «миграционного пузыря» в Европе

Своими действиями Лукашенко создает почву для опасных провокаций в первую очередь в отношении Москвы. Но российские власти вряд ли склонны к поспешным решениям, и в дальнейшем готовы использовать любые просчеты белорусского лидера в интересах реализации дальнейших мер по реинтеграции Союзного государства.

Готовность Варшавы защищать свои границы любыми методами, включая применение военной силы, держит в напряжении все заинтересованные стороны.

  • При открытии огня с польской стороны (а отдельно взятые Telegram-каналы утверждают, что такие случаи уже происходят) могут пострадать белорусские пограничники. Потери на стороне белорусов дают им возможность обратиться за помощью к России - именно об этом в своем интервью и говорил Лукашенко.
  • С другой стороны, ответный огонь по польским военнослужащим - полноценный аргумент для задействования статьи 5 Североатлантического договора о коллективной безопасности.

Скорее всего, обстановка на польско-белорусской границе - не повод для спекуляций о начале третьей мировой войны.

Ожидаем, что в ближайшее время Минску, Варшаве и другим участникам миграционного спора удастся достичь консенсуса в деле урегулирования сложившейся кризисной ситуации.

Возможно, Белоруссии удастся снизить санкционное давление, что послужит поводом для ужесточения въезда мигрантов в страну. В этом случае миграционный поток через белорусско-польскую и белорусско-литовскую границы снизится, и трафик беженцев вернется к своему первоначальному значению.

В любом случае белорусские власти постараются извлечь максимальную выгоду из возможности шантажа Польши и Литвы. А российские - проанализировать, насколько нынешнему руководству Белоруссии можно доверять в принципе.

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