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МИД Польши ожидает 15-20 тысяч мигрантов на границе с Белоруссией

Мир

Замглавы МИД Польши Павел Яблонский заявл об увеличении числа мигрантов на границе с Белоруссией. По его словам, уже сейчас в Евросоюз пытаются прорваться 4-5 тысяч человек, среди которых, в основном курды.

МИД Польши ожидает 15-20 тысяч мигрантов на границе с Белоруссией

Миграционный кризис Яблонский назвал "самым большим за последние 30 лет". В польше считают, что ситуация с мигрантами затянется на несколько недель, а в целом в Белоруссии находятся 15-20 тысяч беженцев.

"Сейчас на границе 4-5 тысяч человек. По нашим данным, на самом деле в Белоруссии их 15-20 тысяч. Они через белорусские турагенства прибыли в эту страну самолётами", — заявил Яблонский в интервью El Pais.

По свдениям Пограничной охраны Польши, с августа миграны совершили более 30 тыс. попыток "прорыва границы". При этом только за октябрь количество таких попыток составило более 17 тыс.

"Кризис спровоцировал Лукашенко"

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий 11 ноября обвинил Белоруссию в "государственном терроризме". По его мнению, Минск намеренно помогает гражданам Ирака, Афганистана или Сирии прибыть на границу с Евросоюзом.

"Этот кризис спровоцировал Лукашенко для дестабилизации ситуации в ЕС", — считает Моравецкий.

По мнению Яблонского, мигранты на самом деле не спасаются от угрозы жизни и преследований.

"Эти люди не будут просить убежища ни в Польше, ни в других странах. Они не спасаются от смерти или преследования", — заявил замглавы МИД.

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Автор: Артём Пермяков, Куратор: Любовь Степушова
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