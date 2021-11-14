Поклонская ответила депутату Рады на угрозы "упаковать" её в СИЗО

Чрезвычайный и полномочный посол РФ в Кабо-Верде Наталья Поклонская предложила людям "равняться" на депутата Верховной рады Алексея Гончаренко, который пригрозил "упаковать" её в следственный изолятор.

"Смотрю я на Алексея и думаю: вот на таких следует равняться! Если все будут так, как он, любить свою Родину, тогда ведь и заживем по-другому!" — написала Поклонская в своем Telegram-канале.

По её мнению, украинские политики обижены её работой, потому что она выполняла её по совести и не боялась угроз. Одним она мешала совершать коррупционные преступления, другим — незаконно получить земельные участки, третьих отправила в места лишения свободы за убийства и бандитизм.

"Апогеем стала Крымская весна — я даже стала одним из ее символов. Конечно, после этого были попытки лишить меня жизни, и даже пытались выкрасть моего ребенка, но все хорошо закончилось", — отметила бывший депутат Госдумы.

Ранее президент России Владимир Путин назначил Поклонскую послом в Кабо-Верде. Экс-заместитель генпрокурора Украины Гюндуз Мамедов сказал, что Киев попытается "экстрадировать" её. Украинский МИД уже связался с властями островного государства и сообщил им о "преступной деятельности" Поклонской.

При этом депутат Верховной рады Алексей Гончаренко пообещал, что Поклонскую "за предательство" "упакуют" в киевское СИЗО.

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