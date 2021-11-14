Депутат Верховной рады пригрозил Поклонской задержанием и СИЗО

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко резко высказался в адрес Натальи Поклонской, которую назначили послом России в Кабо-Верде.

"За свое предательство она-таки получила и дом в Крыму, и квартиру в Москве, ну а сама — на Кабо-Верде. Рассказывает, что все друзья к ней собираются приехать в гости. К тебе приедут гости обязательно, Наташа, из Украины. Упакуют тебя и отправят подальше от твоей квартирки и дома в Лукьяновское СИЗО", — сказал Гончаренко в своем YouTube-канале.

По словам экс-заместителя генпрокурора Украины Гюндуза Мамедова, после назначения Поклонской послом РФ в Кабо-Верде Киев попытается "экстрадировать" её. Министерство иностранных дел Украины уже связалось с властями островного государства и сообщило им о "преступной деятельности" Поклонской и обвинениях в госизмене.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что у Поклонской есть "абсолютный иммунитет" на действия Киева. Новая должность Поклонской "не имеет отношения к Украине", подчеркнула Захарова.

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