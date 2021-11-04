Поклонская вступилась за граждан РФ без QR-кодов: "Масса бесправных"

Посол России в Кабо-Верде, бывший депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что является противницей QR-кодов. По словам представителя РФ, таким образом власти пытаются косвенно принуждать россиян к вакцинации от COVID-19.

Наталья Поклонская не одобряет притеснения, которые испытывают люди без QR-кодов.

"Введение нового понятия QR-кодов для возможности посещения магазинов, ресторанов, аптек и других заведений (да и в целом — словно "карточка на гражданские права") — это мера завуалированного принуждения к необязательной вакцинации от ковида. В связи с чем возникает масса трудностей у людей, появляется огромная масса бесправных людей — непривитых, без кодов", — выразила свою позицию Поклонская в личном Тelegram-канале.

Бывший прокурор республики Крым объяснила, что не выступает против вакцинации. При этом она уверена, что все граждане должны обладать равными правами, независимо от наличия или отсутствия QR-кода.

Поклонская подчеркнула, что QR-код не гарантирует того, что человек не болеет коронавирусом.

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