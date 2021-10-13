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Украинские власти намериваются экстрадировать Поклонскую из Кабо-Верде

Политика

Киев собирается экстрадировать нового российского посла в Кабо-Верде Наталью Поклонскую. Об этом сообщил экс-заместитель генпрокурора Украины Гюндуз Мамедов.

Украинские власти намериваются экстрадировать Поклонскую из Кабо-Верде

Также представитель МИД Украины Олег Николенко рассказал, что министерство уже обратилось к правительству Кабо-Верде насчёт "преступной деятельности" Поклонской. На Украине политика обвинили в государственной измене. Кроме того, Николенко заявил агентству УНИАН, что Поклонская не сможет избежать правосудия в Африке.

"Хорошая новость для минюста Украины и прокуратуры АР Крым, и не очень для Кабо-Верде. Теперь можно готовить документы на экстрадицию для назначенной госпожи "посла" РФ", — написал Мамедов в Twitter.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявления Мамедова и Николенко в своём телеграм-канале:

"Пусть сначала попробуют применить украинское правосудие на территории Украины, а потом за Африку берутся".

Ранее российский лидер Владимир Путин 13 октября назначил Поклонскую послом в Кабо-Верде. Дипломат заявила, что таким образом сбылась её мечта.

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Пресс-конференция депутата Государственной Думы РФ Натальи Поклонской (20.07.2021 г.)
Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Олег Артюков
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