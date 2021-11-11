Жириновский назвал регион России, где "всё прогнило"

Лидер фракции ЛДПР нелестно высказался о южном регионе России. По словам Владимира Жириновского, "там всё прогнило", а Москва этого не видит.

Жириновский отметил, что в своём заявлении уверен, потому что жил на юге и "прочувствовал" отношение на себе.

"Юг — самая прогнившая часть царской России, советской, ельцинской, горбачёвской и сегодня. Всё прогнило"", — цитирует политика URA. RU в своём Telegram-канале.

По мнению Жириновского, Москва "ничего не понимает", потому что делегации встречают "коврами и икрой" и "носят на руках".

Ранее Pravda.Ru публиковала мнение политика о революциях. Владимир Жириновский заявил, что непредвзятое изучение причин Великой русской революции может стать одним из факторов сохранения современной русской государственности. По мнению лидера ЛДПР, революции — это "отвратительно" и коммунисты "уничтожили всё лучшее", что было в России времён мятежа.

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