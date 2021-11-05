Жириновский дал совет Зюганову по поводу "лосеубийцы" Рашкина

Пока в Следкоме "выясняют детали" инцидента охотой на лося, в которой "может быть замешан коммунист Валерий Рашкин, глава ЛДПР Владимир Жириновский подсказал руководству КПРФ, что сделать "с оступившимся товарищем":

"Лучшее наказание для Рашкина — заставить его сожрать целиком эту косулю или лося. Пока не закончит — не выпускать", — посоветовал Владимир Вольфович.

По словам Жириновского, он ранее неоднократно "предупреждал Рашкина, что он кончит плохо". Но настораживает, по мнению ветерана российской политики, другое:

"В целом всё это похоже на ситуацию с Сергеем Левченко в Иркутской области. Он медведя застрелил, а Рашкин — лося", — отметил лидер ЛДПР в своём ТГ-канале.

Что он в этих двух историях увидел — традицию или тенденцию — Жириновский не пояснил.

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